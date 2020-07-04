Сенатор и крымские татары ответили на отказ Турции признавать Крым российским

Власти Турции, отказавшиеся признавать Крым российской территорией, показали свою неспособность адекватно реагировать на международную обстановку. Об этом в субботу, 4 июля, заявил «РИА Новости» глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

«Мевлют Чавушоглу (глава МИД Турции. ― Ред.), заявляя, что Турция никогда не признает Крым частью России, чересчур сильно переигрывает. Хочу напомнить, что его должность назначаемая избираемым президентом. И если позиция нынешней власти более категорична, то мы, крымчане, не торопясь подождем правительство, способное более адекватно оценивать международную обстановку», ― подчеркнул он.

Также Умеров добавил, что жителям Крыма торопиться некуда, поскольку они «дома и надолго». Кроме того, он отметил, что такое заявление властей Турции может привести к экономическим потерям страны.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Крым не нуждается в признании своей территории частью России со стороны третьих стран.

Накануне в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой министр иностранных дел Турции заявил, что власти страны поддерживают территориальную целостность Украины и не признают «незаконную аннексию Крыма».

Ранее, 24 июня, турецкая Партия родины (Vatan Partisi) представила Черноморско-средиземноморский план дружбы и мира, подразумевающий признание Крыма территорией России.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в феврале заявлял, что Анкара не признает законность перехода Крыма под юрисдикцию России. По его словам, Турцию и Украину волнует вопрос крымских татар, за положением которых турецкие власти очень пристально следят. В ответ крымские татары усомнились в реализации Турцией данных ею обещаний, в частности о строительстве для них жилья.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.