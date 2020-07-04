Зеленский оценил встречу «нормандской четверки» в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля заявил журналистам, что встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла хорошо.

«Я не готов комментировать встречу в Берлине. Знаю. что прошла она хорошо. С (главой офиса президента Андреем) Ермаком еще не обсуждал этот вопрос», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в субботу глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» приблизила проведение следующего саммита лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» прошла 3 июля в Берлине. Со стороны Украины во встрече участвовали Ермак и вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, возглавлявший украинскую делегацию. С российской стороны в ней участвовал заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

По итогам встречи не удалось принять совместный документ, его проработку продолжат по телефону.

«Нормандский формат» переговоров создали в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.