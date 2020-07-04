Число выздоровевших после коронавируса в России превысило 446 тыс.

В России число полностью выздоровевших после коронавируса пациентов возросло до 446 879. Об этом в субботу, 4 июля, заявил оперативный штаб по борьбе с раcпространением инфекции.

Всего с начала пандемии в стране выявили 674 515 случаев инфекции, 10 027 пациентов умерли.

«За последние сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса. Из них 29,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 168 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8986 человек», — также говорится в сообщении.

3 июля министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в России такого же масштаба, как и первая, маловероятна.

30 июня глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в России опыта и запасов хватит даже на три волны коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксировано более 11 млн случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии скончались более 528 тыс. человек, 6,2 млн выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.