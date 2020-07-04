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Разведка США не считает надежными сведения о «сговоре» России с талибами

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Фото: Global Look Press/DPA/ONSC
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Разведка США доложила администрации Белого дома об отсутствии прямых доказательств приписываемых Москве попыток предлагать денежное вознаграждение за убийство американских военнослужащих представителям радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила газета The New York Times.

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По информации источников издания 1 июля Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Национальный контртеррористический центр (НКТЦ) передали администрации президента США Дональда Трампа 2,5-страничный меморандум с краткими данными, на основании которых строились опубликованные ранее газетой утверждения, касающиеся России.

Согласно документу, полученные изданием данные «средней надежности, и не могут напрямую подтверждать состоятельность информации о приписываемых Москве действиях.

Кроме того, данные на этот счет других разведывательных ведомств, в том числе Агентства национальной безопасности (АНБ) еще менее надежны.

Ранее 2 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о якобы существующей связи России с талибами являются очередным вбросом и «грубой фальшивкой».

26 июня в The New York Times появилась статья о якобы предложении России радикальному движению «Талибан» вознаграждения за противодействие США. Затем издание The Washington Post со ссылкой на источники писало, что несколько американских военных погибли из-за сговора.

В свою очередь, американская разведка 29 июня назвала подобную информацию недостоверной. На следующий день стало известно, что президент США Дональд Трамп не был проинформирован насчет этих утверждений, так как разведсообщество страны не считало данные проверенными. Главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в тот же день заявил о проверке опубликованных сведений.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал утверждения американских СМИ, назвав их ложными. МИД России назвал публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями». Впоследствии содержание публикаций опровергли и сами талибы.

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