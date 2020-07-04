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Путин отреагировал на флаг ЛГБТ на здании американского посольства

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Президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ ответил председателю комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексею Пушкову, который упомянул о флаге ЛГБТ на здании американского посольства в Москве.

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«Они кое-что показали там по поводу того, кто там работает. Но не страшно. Мы же ведь много раз говорили на этот счет, и у нас позиция понятная», — цитирует главу государства «РИА Новости».

При этом Путин заверил, что в России не было и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности или по религиозным признакам. Вместе с тем российский лидер напомнил, что в стране был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.

В ходе той же встречи с рабочей группой вопрос об ЛГБТ-флаге подняла глава Союза женщин России Екатерина Лахова, которая пожаловалась российскому лидеру на косвенное влияния цвета мороженого «Радуга» на детей. По ее мнению, продукция схожа с флагом ЛГБТ-сообществ и пропагандирует нетрадиционные ценности. В компании, производящей десерт, подобные утверждения опровергли.

В рамках ежегодного мероприятия под названием «месяц гордости» 25 июня на здании посольства США был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что «проявления пропаганды нетрадиционных сексуальных меньшинств в нашей стране по закону недопустимы».

Позже акцию с ЛГБТ-флагом поддержали в посольстве Великобритании в Москве и генконсульстве США в Екатеринбурге. По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, такие действия говорят о попытке найти уязвимые места в российском обществе.

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