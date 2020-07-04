Премьер на переправе: почему Эммануэль Макрон сменил правительство

Лидер Франции Эммануэль Макрон назначил нового главу правительства: на смену Эдуару Филиппу пришел мэр коммуны Прад и по совместительству чиновник, ответственный за выход всей страны из коронавирусного карантина, Жан Кастекс . По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, смена правительства — шаг Эммануэля Макрона к президентским выборам 2022 года . После пандемии он решил обозначить новый курс страны, для реализации которого нужны свежие лица без особых политических амбиций , считают аналитики.

Своевременная фигура

3 июля глава французского правительства, 49-летний правоцентристский политик Эдуар Филипп ушел в отставку. Эту должность он занимал в течение трех лет, с того момента, как к власти в стране пришел Эммануэль Макрон . Теперь бывший глава кабмина, по всей видимости, станет мэром Гавра, одного из крупнейших портовых городов Франции, которым он управлял с 2010 по 2017 год и где его избрали сейчас.

На смену Эдуару Филиппу пришел 55-летний Жан Кастекс, чиновник, курировавший выход Франции из карантина. Теперь он должен сформировать новое правительство — его состав, по данным СМИ, объявят до 8 июля, когда под председательством Эммануэля Макрона пройдет очередное заседание кабмина.

Франция_1 Бывший глава кабмина Франции Эдуард Филипп Фото: REUTERS/Charles Platiau

Ранее Жан Кастекс занимался подготовкой к Олимпиаде-2024 в Париже, а с 2008 года был мэром коммуны Прад на юге Франции — на этот пост его переизбрали в минувшем марте. Как и его предшественник, новый глава кабмина входил в правоцентристскую партию «Республиканцы» и был советником Николя Саркози по социальным вопросам.

— Жан Кастекс занимал очень интересный пост: отвечая за выход страны из карантина, он был на связи и с мэриями, и с департаментами, и с генеральными советами. Учитывая, что он на протяжении всей своей карьеры курировал социальные вопросы, на посту премьера он — фигура своевременная , — отметила в беседе с «Известиями» профессор кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Евгения Обичкина.

Если посмотреть на опросы общественного мнения, то с задачей грамотно вывести страну из самоизоляции Жан Кастекс вполне себе справился : по данным исследовательской компании Ipsos MORI от 17 июня, расписание мер по выходу из карантина одобрили более половины французов.

Объясняя нынешние правительственные перестановки, эксперты обращают внимание на политическое соперничество, которое традиционно существует во Франции между президентом и премьер-министром. К маю 2020 года рейтинг теперь уже экс-премьера Эдуара Филиппа, по данным исследования Ipsos и издания Le Point, достиг рекордных для него 46%, в то время как работу Эммануэля Макрона одобрили лишь 38% французов.

Франция_2 Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс Фото: REUTERS/Charles Platiau

— По части политических взглядов принципиальной разницы между Филиппом и Кастексом нет . Важнее тот факт, что у Кастекса более выраженный образ бюрократа, — отметил в беседе с «Известиями» профессор экономики Парижской Высшей школы социальных наук (EHESS) и МГУ имени М.В. Ломоносова, эксперт клуба «Валдай» Жак Сапир. — У него также репутация хорошего управленца. Однако он не побеспокоит Макрона с политической точки зрения, как то начинал делать Филипп.

Смена курса

О том, что в руководстве страны грядут изменения, Эммануэль Макрон объявил заранее. В интервью региональным французским СМИ он сообщил о планах по «реализации нового пути», за которыми будет стоять другая команда. «Это новые цели независимости, перестройки, примирения и новые методы их воплощения», — отметил президент.

— Франция уже некоторое время живет в ожидании изменений. Эммануэль Макрон намекал на них не один раз , — пояснил «Известиям» старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Кудрявцев. — Связано это и с пандемией, которая поставила вопрос о том, как жить дальше. Макрон следовал кампании, с которой победил в 2017 году и которая была нацелена на укрепление конкурентных позиций Франции и национальный рост. Он провел нужные реформы. Однако быстрого результата и одобрения общественного мнения они не дают.

Франция_3 Бывший и новый премьер-министры Франции на церемонии передачи полномочий Фото: Thomas Samson/Pool via REUTERS

Став президентом, основатель движения «Вперед, Республика!» запустил ряд фундаментальных социальных трансформаций. Первый год он посвятил изменениям налоговой системы, трудового рынка и железнодорожных компаний . Французов эти перемены — особенно введение экологического сбора за бензин — возмутили. В конце 2018 года негодование вылилось в масштабные протесты «желтых жилетов» , чьи манифестации продолжались каждую субботу на протяжении более чем одного года. В попытке утихомирить народный гнев Эммануэль Макрон объявил несколько месяцев консультаций с местными органами самоуправления, которые принципиальных изменений в содержание президентских идей не внесли.

Затем на повестке оказалась пенсионная реформа (введение баллов за каждый отработанный день, исходя из которых будет определяться размер пенсий). В декабре 2019 года она также спровоцировала масштабные выступления . Весной 2020-го ее введение было приостановлено, а в июле президент заявил о готовности внести в нее некоторые изменения.

— Оставшиеся два года у власти Макрону нужно наполнить каким-то другим содержанием , — отметил Андрей Кудрявцев. — Он уже контурно обозначил этот курс — президент решил придать следующим двум годам социально-экологический оттенок . Речь идет о дополнении системы социального страхования и помощи молодым людям, которые из-за пандемии попали в сложную ситуацию с трудоустройством.

Франция_4 Глава Национального спортивного агентства Франции Жан Кастекс пожимает руку президенту Франции Эммануэлю Макрону. 2019 год Фото: Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Что касается экологического направления, то здесь французский лидер пошел еще дальше — вплоть до поправок в Конституцию. 29 июня он принял в Елисейском дворце 150 членов Гражданского конвента по климату, которые с осени 2019 года работали над предложениями по экологической реформе. Из 149 идей президент одобрил 146, в числе которых было и внесение поправок в Конституцию. Эммануэль Макрон, в частности, поддержал инициативу включить в ст. 1 Основного закона обязательства республики по борьбе за биологическое разнообразие и противодействию изменениям климата . По мнению президента, до конца 2021 года этот вопрос должен пройти через обе палаты парламента, а затем быть вынесен на общенародный референдум.

В экспертной среде такое продвижение экологической повестки принимают настороженно .

— Эммануэль Макрон заявил о своей готовности принять на два последних года своего мандата «зеленую» повестку. Но он не уточнил, как это произойдет и в какие сроки, — отмечает Жак Сапир. — Надо дождаться более точной формулировки, однако, учитывая позиции французского Конституционного суда, эта идея может вызвать большой скепсис.

По оценке эксперта, если референдум все-таки состоится — а это пока маловероятно, — скорее всего, его исход будет определяться уровнем популярности президента, а не чем-либо еще.