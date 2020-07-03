Прямой эфир

Глава ВФЛА назвал причину невыплаты штрафа World Athletics

0
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выплата в адрес World Athletics штрафа в текущей экономической ситуации для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оказалась неподъемной. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил президент федерации Евгений Юрченко.

Штрафное время: ВФЛА не отдаст $5 млн World Athletics до 1 июля
В срыве дедлайна нет ничего страшного, считает босс российской легкой атлетики Евгений Юрченко

«Таких средств у федерации нет. Мировой экономический кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, не обошел стороной и ВФЛА, находившуюся и до пандемии в крайне нестабильном финансовом состоянии. Средства не были найдены», — приводит слова Юрченко официальный сайт ВФЛА.

Глава федерации подчеркнул, что самостоятельно решить проблему выплаты штрафов федерация не может. По его словам, для поиска этих средств было сделано всё возможное.

«World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации и тот ущерб, который был нанесен пандемией в России и мире. Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса», — добавил президент ВФЛА.

Накануне стало известно, что Международная легкоатлетическая ассоциация World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях до конца июля. Такое решение было принято в связи с невыплатой ВФЛА штрафа в установленный срок — 1 июля.

12 марта сообщалось, что World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн и намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты $5 млн штрафа.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце осени 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020