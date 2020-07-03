Глава ВФЛА назвал причину невыплаты штрафа World Athletics

Выплата в адрес World Athletics штрафа в текущей экономической ситуации для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) оказалась неподъемной. Об этом в пятницу, 3 июля, заявил президент федерации Евгений Юрченко.

«Таких средств у федерации нет. Мировой экономический кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, не обошел стороной и ВФЛА, находившуюся и до пандемии в крайне нестабильном финансовом состоянии. Средства не были найдены», — приводит слова Юрченко официальный сайт ВФЛА.

Глава федерации подчеркнул, что самостоятельно решить проблему выплаты штрафов федерация не может. По его словам, для поиска этих средств было сделано всё возможное.

«World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации и тот ущерб, который был нанесен пандемией в России и мире. Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса», — добавил президент ВФЛА.

Накануне стало известно, что Международная легкоатлетическая ассоциация World Athletics отложила рассмотрение вопроса о выдаче российским легкоатлетам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях до конца июля. Такое решение было принято в связи с невыплатой ВФЛА штрафа в установленный срок — 1 июля.

12 марта сообщалось, что World Athletics оштрафовала ВФЛА на $10 млн и намерена выдавать российским легкоатлетам нейтральный статус только после оплаты $5 млн штрафа.

В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце осени 2019 года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам. Лысенко был дисквалифицирован летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года.