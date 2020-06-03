Посол России заявил о неспособности США остановить «Северный поток – 2»

США не смогут остановить строительство трубопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 3 июня, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если жестко, кратко — нет», — сказал Антонов, отвечая на соответствующий вопрос.

На прошлой неделе экс-посол США в Германии Ричард Гренелл, который ушел в отставку 2 июня, сообщил о том, что новые санкции против «Северного потока – 2» могут быть оперативно приняты американским конгрессом. Цель ограничений в том, чтобы препятствовать введению газопровода в строй.

Тогда же в СМИ прошла информация о том, что между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель произошел спор из-за разногласий по «Северному потоку — 2». Однако официально в Берлине и Вашингтоне не подтвердили это сообщение.

Магистральный газопровод «Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения прямых поставок газа в Европу.

В декабре 2019 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.

Глава Минэнерго Александр Новак в январе 2020 года отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс и оставшийся отрезок Россия достроит сама.

В настоящее время судно «Академик Черский», которое способно достроить «Северный поток – 2», находится в немецком порту Мукран.