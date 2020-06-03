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11-летний актер из Хакасии номинирован на премию Young Artist Awards

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Фото: Кинопоиск
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11-летний актер из Абакана Добромир Машуков стал номинантом премии Young Artist Awards, которая вручается в США с 1979 года.

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«Я номинирован! Спасибо за номинацию! <…> Я очень взволнован. Желаю всем номинантам удачи!» — написал в Instagram юный актер 1 июня.

Машуков номинирован за роль второго плана в фильме Acceleration («Ускорение»), премьера которого состоялась в ноябре 2019 года. Он стал единственным номинантом из России, отметила мать актера Анастасия Машукова в интервью газете «Хакасия».

«Признаться, мы были крайне удивлены, когда получили эту номинацию. Это был первый опыт сына в Голливуде, поэтому такой успех стал неожиданностью», — рассказала она.

Кроме того, юный артист будет одним из ведущих на церемонии вручения, которая состоится в онлайн-режиме в июне.

Машуков снялся в нескольких фильмах, среди которых российская картина «Гудбай, Америка!», в котором он снялся вместе с Дмитрием Нагиевым, в голливудской «Обратной тропе» с Робертом Де Ниро, Морганом Фриманом и Томми Ли Джонсом.

В январе Международная федерация кинопрессы (FIPRESCI) на кинофестивале в Палм-Спрингс назвала российскую картину «Дылда» лучшим фильмом на иностранном языке.

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