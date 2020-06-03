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МИД сообщил о готовности возобновить деятельности в Ливии после нормализации ситуации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с вице-премьером правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом и министром иностранных дел ПНС Мухаммедом Сиялой заявил, что российские компании готовы возобновить деятельность в стране после нормализации обстановки. Об этом в среду, 3 июня, сообщило Министерство иностранных дел России.

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«При рассмотрении проблематики российско-ливийских отношений Лавров подтвердил готовность российских экономоператоров возобновить свою деятельность в Ливии после нормализации там военно-политической обстановки», — говорится в сообщении.

29 мая официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что объявленное в январе перемирие в Ливии окончательно сорвано, а ситуация в стране продолжает деградировать.

Договоренность о перемирии была достигнута на конференции в Берлине 19 января. Участники саммита договорились об эмбарго на поставки оружия и прекращении военной поддержки сторон конфликта, а также способствовании диалогу между враждующими организациями.

Через месяц на конференции по безопасности в Мюнхене было решено создать комитет по наблюдению за ситуацией и контролю выполнения январского меморандума.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС Файеза Сарраджа.

В апреле 2020 года Хафтар заявил о переходе власти в стране к военным. По его словам, граждане Ливии откликнулись на его призыв разорвать достигнутое в 2015 году в Схирате соглашение о формировании ПНС. Именно этот документ, полагает фельдмаршал, привел к расколу страны. Однако в ООН ответили, что считают ПНС единственным признанным международным сообществом.

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