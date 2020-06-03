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Названы симптомы коронавируса у домашних животных

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Фото: Depositphotos
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В Россельхознадзоре рассказали о том, какие симптомы проявляются у домашних животных при заражении коронавирусом. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в среду, 3 июня.

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«У кошек (домашних и диких), а также норок преимущественно отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции. В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз. У отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак заболевание проходило бессимптомно», — говорится в публикации.

В ведомстве подчеркивают, что в настоящий момент нет доказательств передачи инфекции от домашнего питомца к человеку. Такими данными, как сообщает Россельхознадзор, профильные международные организации не располагают.

В то же время исследования на фермах по разведению норок в Нидерландах продемонстрировали, что риск инфицирования при контакте людей с этими животными существует.

Основанием для проведения теста на коронавирус у животного может быть подтвержденный COVID-19 у человека, который находится рядом, или проявление клинических признаков респираторного заболевания.

Накануне доктор биологических наук Александр Семенов сообщил, что в качестве профилактических мер коронавируса у животных нужно чаще проветривать помещения и избегать тесного контакта с питомцами.

На прошлой неделе Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что у пятилетней кошки из России был диагностирован вирус SARS-CoV-2.

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