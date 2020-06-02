Ученый рассказал о профилактике коронавируса у домашних питомцев

Для того чтобы не заразить домашнего питомца коронавирусом, необходимо соблюдать те же профилактические меры, которые рекомендуют людям, заявил доктор биологических наук Александр Семенов.

Он рассказал, что необходимо чаще проветривать помещение, как можно меньше брать животное на руки, чтобы избежать тесного контакта.

«То же самое, как с вашими домашними, с вашими близкими — не стоит лезть целоваться и обниматься, чихать и кашлять кошке в нос, даже если она очень соскучилась и требует вашего внимания и ласки», — рассказал Семенов на пресс-конференции ТАСС во вторник, 2 июня.

Питомца следует правильно кормить, а также организовать прогулки, если он выходит из дома, а в помещении следует регулярно проводить влажную уборку.

Также Семенов отметил, что коронавирусы широко распространены в природе и ими болеют все млекопитающие, включая кошек и собак.

26 мая Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что у пятилетней кошки из России был диагностирован вирус SARS-CoV-2.

На следующий день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заражаются кошки только от своих хозяев, так как человек — главный источник распространения инфекции. Мнение специалиста, в частности, разделяют и в Россельхознадзоре.

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