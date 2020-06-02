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Ученый рассказал о профилактике коронавируса у домашних питомцев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Для того чтобы не заразить домашнего питомца коронавирусом, необходимо соблюдать те же профилактические меры, которые рекомендуют людям, заявил доктор биологических наук Александр Семенов.

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Он рассказал, что необходимо чаще проветривать помещение, как можно меньше брать животное на руки, чтобы избежать тесного контакта.

«То же самое, как с вашими домашними, с вашими близкими — не стоит лезть целоваться и обниматься, чихать и кашлять кошке в нос, даже если она очень соскучилась и требует вашего внимания и ласки», — рассказал Семенов на пресс-конференции ТАСС во вторник, 2 июня.

Питомца следует правильно кормить, а также организовать прогулки, если он выходит из дома, а в помещении следует регулярно проводить влажную уборку.

Также Семенов отметил, что коронавирусы широко распространены в природе и ими болеют все млекопитающие, включая кошек и собак.

26 мая Всемирная организация по охране здоровья животных сообщила, что у пятилетней кошки из России был диагностирован вирус SARS-CoV-2.

На следующий день доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что заражаются кошки только от своих хозяев, так как человек — главный источник распространения инфекции. Мнение специалиста, в частности, разделяют и в Россельхознадзоре.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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