В ЦБ рассказали о сроках восстановления российской экономики

Смягчение ограничений создаст условия для восстановления российской экономики уже в третьем квартале 2020 года. Однако во втором полугодии спад ВВП России продолжится, говорится в материалах Центробанка, опубликованных в среду, 3 июня.

По прогнозу ЦБ, снижение ВВП за 2020 год достигнет 4–6%.

«Сдержанный внутренний и внешний спрос останутся весомыми дезинфляционными факторами в предстоящие кварталы», — считают аналитики.

В первом квартале, по предварительной оценке, темп прироста ВВП составил 1,6%, что соответсвует прогнозу регулятора.В марте ситуация начала меняться: из-за вводимых в связи с распространением коронавируса ограничений в разных странах снизился внешний спрос.

Во II квартале темпы прироста, по прогнозам, станут отрицательными из-за влияния ограничений.

28 мая в ЦБ заявили, что российская экономика в результате пандемии коронавируса и волнений на нефтяном рынке столкнулась с беспрецедентным шоком. При этом финансовый сектор, несмотря на сложившуюся ситуацию, находится в здоровом состоянии.

В мае глава ЦБ Эльвира Набиуллина предрекла замедление месячной инфляции в середине года, в то время как годовая инфляция продолжит расти. Такой сценарий она назвала разворотом в инфляционных трендах.