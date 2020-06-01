ЦБ перестанет контролировать оплату ипотеки материнским капиталом

Как выяснили «Известия», правительство РФ поддержало законопроект депутатов Госдумы об оплате ипотеки через организации, не подконтрольные Банку России. В ближайшее время он будет внесен в нижнюю палату. Его авторы, депутаты фракции ЛДПР Виталий Пашин, Андрей Андрейченко и Василина Кулиева предлагают предоставить россиянам право на заключение договора кредита с любой из организаций, являющейся законным участником рынка ипотечного потребительского кредитования.

«В марте прошлого года в силу вступил закон, который запретил организациям неподконтрольным Банку России работать с материнским капиталом. Это было сделано для того, чтобы предотвратить мошеннические действия с этими средствами. Это очень правильно. Но там не всё было учтено. Из закона выпали организации, которые уполномочены работать с маткапиталом на законных основаниях», — пояснил «Известиям» Виталий Пашин.

Сегодня согласно данным сайта ДОМ.РФ, в России 18 организаций, уполномоченных осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов. Однако по факту предоставлять эти услуги могут только банки, работающие с ЦБ.

Как сообщили авторы законопроекта, такие же проблемы возникают в учреждении, созданном правительством РФ для обеспечения функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которое никак не может быть мошенническим.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ипотечный вердикт: маткапитал разрешат использовать без участия банков