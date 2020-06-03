Эксперт рассказал о стоимости летнего отдыха в 2020 году

Средняя стоимость отдыха на двоих в отелях Сочи и Крыма в июле-августе нынешнего года составит 20–30 тыс. рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в среду, 3 июня.

По словам Барзыкина, из-за снижения турпотока цены не вырастут по сравнению с 2019 годом, а где-то могут даже снизиться на 10–15%. Подорожание возможно разве что в августе, и оно не будет критичным, отметил он в беседе с News.Ru.

Стоимость зарубежного отдыха будет начинаться от 88 тыс. рублей, заявил эксперт. Среди самых бюджетных направлений он назвал Тунис, Турцию и Грецию.

Барзыкин подчеркнул, что пока сложно говорить о перспективах выезда за рубеж для россиян. Например, ряд стран открывает границы, но предъявляет строгие требования к приезжающим, которым россияне не будут соответствовать. Ситуация начнет проясняться во второй половине июля или начале августа, отметил он. При этом возможна ситуация, когда возвращающимся придется отбывать карантин на родине.

31 мая главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что россиянам не нужно будет носить медицинские маски на пляже. Однако нужно будет соблюдать дистанцию.

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