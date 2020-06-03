Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт рассказал о стоимости летнего отдыха в 2020 году

0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя стоимость отдыха на двоих в отелях Сочи и Крыма в июле-августе нынешнего года составит 20–30 тыс. рублей. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин в среду, 3 июня.

Никаких пересечений: россияне хотят отдыхать на родине
В стране ожидается бум внутреннего туризма

По словам Барзыкина, из-за снижения турпотока цены не вырастут по сравнению с 2019 годом, а где-то могут даже снизиться на 10–15%. Подорожание возможно разве что в августе, и оно не будет критичным, отметил он в беседе с News.Ru.

Стоимость зарубежного отдыха будет начинаться от 88 тыс. рублей, заявил эксперт. Среди самых бюджетных направлений он назвал Тунис, Турцию и Грецию.

Барзыкин подчеркнул, что пока сложно говорить о перспективах выезда за рубеж для россиян. Например, ряд стран открывает границы, но предъявляет строгие требования к приезжающим, которым россияне не будут соответствовать. Ситуация начнет проясняться во второй половине июля или начале августа, отметил он. При этом возможна ситуация, когда возвращающимся придется отбывать карантин на родине.

31 мая главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что россиянам не нужно будет носить медицинские маски на пляже. Однако нужно будет соблюдать дистанцию.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФРГ с 15 июня снимет ограничения на поездки в страны ЕС и Британию
Одесситов призвали отказаться от купания в Черном море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020