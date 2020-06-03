Прямой эфир

Одесситов призвали отказаться от купания в Черном море

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Одессы призвали горожан отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом 2 июня сообщается на сайте администрации города.

В ведомстве уточнили, что 25–26 мая специалисты лаборатории взяли пробы воды из Черного моря «во всех определенных контрольных точках Одессы». Экспертиза показала, что «морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям», пишет телеканал «Звезда».

Никаких пересечений: россияне хотят отдыхать на родине
В стране ожидается бум внутреннего туризма

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период, а также в целях профилактики заболеваний, передающихся водным путем, главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области призвало граждан «временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения».

До 22 июня на Украине действует адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в середине мая пообещал, что все пляжи на море и у пресных рек будут открыты для посещения. Предполагается, что граждане должны будут соблюдать дистанцию и носить маски.

Как отметил глава областной одесской администрации Максим Куцый, в 2020 году в Одессе ожидается порядка 4–5 млн туристов. Туристический сезон в городе фактически уже начался. С 22 мая в городе возобновили работу гостиницы и музеи, пишет «Федеральное агентство новостей».

29 мая сообщалось, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) будет открыта для посещения с определенными ограничениями из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Краснодарском крае сняли на видео плещущихся у берега дельфинов
На Украине с 1 июня возобновится внутреннее железнодорожное сообщение

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020