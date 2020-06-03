Одесситов призвали отказаться от купания в Черном море

Власти Одессы призвали горожан отказаться от купания в Черном море из-за грязной воды. Об этом 2 июня сообщается на сайте администрации города.

В ведомстве уточнили, что 25–26 мая специалисты лаборатории взяли пробы воды из Черного моря «во всех определенных контрольных точках Одессы». Экспертиза показала, что «морская вода не соответствует санитарно-микробиологическим показаниям», пишет телеканал «Звезда».

Чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период, а также в целях профилактики заболеваний, передающихся водным путем, главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области призвало граждан «временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения».

До 22 июня на Украине действует адаптивный карантин для постепенного снятия ограничений. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в середине мая пообещал, что все пляжи на море и у пресных рек будут открыты для посещения. Предполагается, что граждане должны будут соблюдать дистанцию и носить маски.

Как отметил глава областной одесской администрации Максим Куцый, в 2020 году в Одессе ожидается порядка 4–5 млн туристов. Туристический сезон в городе фактически уже начался. С 22 мая в городе возобновили работу гостиницы и музеи, пишет «Федеральное агентство новостей».

29 мая сообщалось, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) будет открыта для посещения с определенными ограничениями из-за коронавируса.