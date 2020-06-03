В Москве число ДТП в апреле сократилось по сравнению с 2019 годом

Количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы в апреле снизилось по сравнению с прошлым годом. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«Статистика ДТП за апрель — сложная история. Аварий почти в три раза меньше, чем в апреле 2019 года, погибших больше — 25 человек. Пустые улицы провоцируют нарушения», — отметили в ЦОДД.

В центре призвали водителей беречь себя и соблюдать правила дорожного движения.

В мае заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что число ДТП в Москве за четыре месяца снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но аварии с тяжелыми последствиями продолжали происходить, так как водители из-за пустых дорог нарушали скоростной режим.

В России, по данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в апреле на 43,4%. Лидером по динамике снижения аварийности стала Чечня (88%), где произошло одно ДТП с одним пострадавшим. За республикой идут Москва (66%) и Пермский край (65,2%)