Три человека пострадали в ДТП с несколькими такси в Москве

В Москве в результате столкновения трех автомобилей такси пострадали три человека. Об этом сообщают в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на западе столицы по адресу: Кутузовский проспект, 61. Пострадавшие с травмами были госпитализированы с места происшествия, передает ТАСС.

Ранее, 26 мая, сообщалось о столкновении четырех автомобилей на МКАД. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Число пострадавших в ДТП выясняется. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.