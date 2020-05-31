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Три человека пострадали в ДТП с несколькими такси в Москве

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В Москве в результате столкновения трех автомобилей такси пострадали три человека. Об этом сообщают в столичном управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на западе столицы по адресу: Кутузовский проспект, 61. Пострадавшие с травмами были госпитализированы с места происшествия, передает ТАСС.

Ранее, 26 мая, сообщалось о столкновении четырех автомобилей на МКАД. Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии. Число пострадавших в ДТП выясняется. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и ГИБДД.

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