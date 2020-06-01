Байкер погиб в ДТП с такси в Москве

Байкер на большой скорости врезался в автомобиль такси на юге Москвы и погиб на месте. Об этом 31 мая сообщил РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 31 мая на Ясеневой улице в районе дома 34. На опубликованных в Сети кадрах видео видно, что машина такси поворачивает налево, не уступив дорогу байкеру, который двигался на большой скорости. В результате мотоциклист не успел затормозить и врезался в такси, снеся задний бампер, пишет телеканал «360». От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшей аварии, пишет REGNUM.

31 мая сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения трех автомобилей такси пострадали три человека.