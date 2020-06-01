Прямой эфир

Байкер погиб в ДТП с такси в Москве

0
Фото: скриншот с видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Байкер на большой скорости врезался в автомобиль такси на юге Москвы и погиб на месте. Об этом 31 мая сообщил РЕН ТВ.

ДТП произошло вечером 31 мая на Ясеневой улице в районе дома 34. На опубликованных в Сети кадрах видео видно, что машина такси поворачивает налево, не уступив дорогу байкеру, который двигался на большой скорости. В результате мотоциклист не успел затормозить и врезался в такси, снеся задний бампер, пишет телеканал «360». От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшей аварии, пишет REGNUM.

31 мая сообщалось, что в Москве на Кутузовском проспекте в результате столкновения трех автомобилей такси пострадали три человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Три человека погибли в результате ДТП в Красноярском крае
Байкер влетел в автомобиль на трассе в Петербурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020