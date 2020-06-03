В России пользователи Instagram смогут заказать еду в Stories

В России теперь можно заказать еду через социальную сеть Instagram. Сервис фотоблогов запустил функцию для заказа блюд. Таким образом, компания планирует малый бизнес, который пострадал в условиях пандемии коронавируса.

«Малый бизнес и рестораны являются важной частью сообщества Instagram, и сегодня, во время кризиса COVID-19, они сталкиваются с большими сложностями. Для многих компаний сейчас важна любая покупка», — говорится в релизе компании, который приводит «РИА Новости» в среду, 3 июня.

Уже начиная с сегодняшнего дня рестораны и российские предприниматели могут добавить кнопку действия в новой версии приложения или опубликовать специально выпущенный для России стикер в Stories «Заказ еды».

Пользователям, в свою очередь, для того чтобы заказать понравившееся блюдо, необходимо щелкнуть на новую кнопку в профиле присоединившихся к опции компаний или по опубликованному ими стикеру «Заказа еду от». После этого они будут перекинуты на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ.

Компания также призывает юзеров делиться Stories компаний с новым стикером для того, чтобы рассказывать о важности поддержки малого бизнеса, заказывая у них блюда.

7 мая аналитики компании «Яндекс.Кассы» сделали вывод, что в мае спрос на доставку из ресторанов в России вырос втрое на фоне самоизоляции. Из-за возросшего спроса на доставку еды Роспотребнадзор рассказал о том, как правильно проверить качество продукции из кафе и ресторанов.