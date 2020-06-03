Треть компаний планируют оптимизировать штат

Треть российских компаний намерены сократить 16% персонала, это примерно 280 тыс. человек. Таковы итоги исследования рекрутинговой компании. В опросе приняли участие представители около сотни фирм. Рекрутинговое агентство опросило представителей около сотни фирм. Оптимизация уже прошла почти в половине организаций.