Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

Северный Кавказ стал лидером по уровню безработицы в РФ. Самый высокий показатель в Ингушетии — 26,3%. В Северной Осетии не трудоустроены 13,6% жителей. В Чечне без работы остается 13,5% населения. Высокие показатели также на Алтае и в Туве. Самая благоприятная ситуация в Москве и Петербурге, на эти города приходится по 1,5%.