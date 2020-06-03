Угроза паводка возникла в муниципалитетах Московской области

На территории Московской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с дождями и сильным ветром. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона соблюдать осторожность.

«По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетов есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск», — написал глава Московской области на своей странице в Instagram.

В зоне особого риска находятся дачные участки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Андрей Воробьев призвал жителей региона ненадолго покинуть сады. Экстренные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал «совершенно необычными» затяжные дожди, которые проходят в последние дни в России.