Прямой эфир

Угроза паводка возникла в муниципалитетах Московской области

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Московской области 3 июня объявлено штормовое предупреждение в связи с дождями и сильным ветром. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей региона соблюдать осторожность.

«По данным Росгидромета, за два дня в области может выпасть месячная норма осадков, в ряде муниципалитетов есть угроза паводка: Истра, Красногорск, Сергиев Посад, Дмитров, Дубна и Подольск», — написал глава Московской области на своей странице в Instagram.

В зоне особого риска находятся дачные участки, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня». Андрей Воробьев призвал жителей региона ненадолго покинуть сады. Экстренные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал «совершенно необычными» затяжные дожди, которые проходят в последние дни в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МЧС распространило экстренное предупреждение о погоде в Москве
Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020