Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде в ближайшие дни

В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни, и сегодня, и завтра в Москве дождливая погода. Ночь на 4 июня тоже по-настоящему дождлива. Завтра, 3 июня, местами даже сильный дождь», — цитирует синоптика ТАСС.

Он добавил, что в столице дожди будут сопровождаться усилением ветра, передает RT.

Ранее в этот же день Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра в столичном регионе. Предупреждение из-за ветра в Москве и Подмосковье действует до полудня среды, 3 июня, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне Вильфанд рассказал, что теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу.