«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ветра

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра в столичном регионе.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что предупреждение из-за ветра в Москве и Подмосковье действует до полудня среды, 3 июня.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу, 4 июня.