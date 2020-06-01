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В Гидрометцентре назвали сроки возвращения тепла в столичный регион

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По климату погода отстает примерно на месяц. Завтра тоже прохладная погода. Дальше, с 3 июня, начинает теплеть», — цитирует синоптика телеканал «Звезда».

Однако, по его словам, уже 4–5 июня температура начнет повышаться.

В понедельник днем в столице ожидается 12–14 градусов тепла, во вторник — 13–15 градусов выше нуля, в среду — 17–19 градусов, в четверг — 17–22 градуса. В пятницу и субботу температура может подняться до 23 градусов тепла.

По словам Вильфанда, нынешнее похолодание — это не аномалия, и в целом лето будет теплым, передает НСН.

1 июня в столице будет прохладно и дождливо. Московский регион будет находиться в зоне активного южного циклона. Магнитный фон сохранится спокойный. Метеозависимые и страдающие заболеваниями сердца и сосудов люди могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия.

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