Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд назвал «совершенно необычными» проходящие в последние дни дожди

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продолжительные дожди, которые в последние дня проходят в России, являются «совершенно необычными». Об этом 3 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Они (дожди. — Ред.) были осенние или весенние, монотонные и скучные. Из-за такой продолжительности наблюдалось опасное явление, связанное с переизбытком осадков, наблюдались подтопления», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Вильфанд отметил, что такая погода больше характерна для конца апреля — начала мая и подчеркнул, что в результате выпало огромное количество осадков. В частности, в Москве — более 100 мм.

Ранее в этот же день столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.

1 июня Вильфанд рассказал, что теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Гидрометцентре назвали причину ненастья в Москве и области
Более 200 приусадебных участков в Подмосковье остаются подтопленными из-за дождей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020