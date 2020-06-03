Вильфанд назвал «совершенно необычными» проходящие в последние дни дожди

Продолжительные дожди, которые в последние дня проходят в России, являются «совершенно необычными». Об этом 3 июня заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Они (дожди. — Ред.) были осенние или весенние, монотонные и скучные. Из-за такой продолжительности наблюдалось опасное явление, связанное с переизбытком осадков, наблюдались подтопления», — приводит его слова телеканал РЕН ТВ.

Вильфанд отметил, что такая погода больше характерна для конца апреля — начала мая и подчеркнул, что в результате выпало огромное количество осадков. В частности, в Москве — более 100 мм.

Ранее в этот же день столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение, согласно которому в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.

1 июня Вильфанд рассказал, что теплая погода вернется в Москву и другие города европейской части России к четвергу.