Ухудшение погоды под влиянием циклона ожидается в Приморье

В Приморском крае в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. В регионе заметно похолодает, при этом возможны дожди.

Согласно прогнозам, температура начнет опускаться вечером 3 июня в связи с приближением циклона из Китая. В отдельных районах возможны незначительные осадки. 4 июня дожди усилятся, сообщает Vostokmedia, синоптики также прогнозируют сильный ветер.

По оценкам специалистов, на большей части Приморского края выпадет 15–40 мм осадков менее чем за 12 часов. В Приморье объявлено штормовое предупреждение.

Ранее штормовое предупреждение было объявлено в Тюменской области в связи с заморозками. В ближайшие дни температура может опускаться до –5 градусов.