Штормовое предупреждение объявили в Тюменской области из-за заморозков

В Тюменской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. Температура местами упадет до –5 градусов.

В связи с похолоданием в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики напоминают, что заморозки опасны для сельскохозяйственных культур. Растения рекомендуется укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом для сохранения тепла, пишет портал «Наш город».

Жителей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности при обращении с обогревателями и электроприборами, особенно в частном секторе.

Ранее сообщалось, что в Омской области прогнозируют заморозки до –6 градусов.