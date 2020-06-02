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Заморозки до -6 градусов ожидаются в Омской области

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Синоптики предупреждают о заморозках на территории Омской области. Местами температура опустится до –6 градусов.

Заморозки ожидаются в ночное время с 3 по 6 июня. По данным синоптиков, температура опустится до –1...–6 градусов, уточняет ИА «Город55».

Жителям Омской области напомнили о мерах безопасности на дачных участках, растения необходимо укрыть полимерной пленкой или нетканым материалом для сохранения тепла.

Ранее сообщалось, что синоптики спрогнозировали резкое потепление в столичном регионе. Температуры выше +20 градусов вернутся к концу недели.

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