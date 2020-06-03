Вылечившийся от коронавируса футболист Погребняк выписался из больницы

Футболист «Урала» Павел Погребняк вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Об этом заявил президент клуба Григорий Иванов.

«Сейчас ему надо набирать кондиции, проводить индивидуальные тренировки», — сказал Иванов «РИА Новости». По его словам, спортсмен сдал все необходимые тесты, они были отрицательны. Находиться с командой Погребняку не запрещено.

27 мая сообщалось, что коронавирус обнаружен у всей семьи Погребняка — жены, троих детей, матери и тещи.

О том, что тест Погребняка на коронавирус оказался положительным, стало известно 22 мая. Больше ни у кого из игроков и персонала клуба вирус не выявили.

Всего в России за все время распространения коронавируса выявлено 432 277 случаев в 85 регионах. Зафиксировано 5215 летальных исходов.

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