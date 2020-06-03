Военных из Брянска перебросили на восстановление моста в Мурманской области

К месту ЧП под Мурманском выехали военные из Брянска. Войскам предстоит оперативно проложить 6 км новых путей. Железнодорожный мост через реку Кола рухнул 1 июня. Прокуратура возбудила дело о нарушении правил безопасности. Пассажиров временно перевозят рейсовые автобусы.