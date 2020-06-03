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Климкин заявил о конце «национальной идеи» об освобождении Крыма

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Фото: TASS/Zuma/Ukrinform/Danil Shamkin
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Обсуждение украинскими политиками вопросa o поставкаx воды в Крым является концом «национальной идеи» об освобождении полуостровa, заявил бывший главa МИД Украины Павел Климкин в эфирe телеканалa ICTV.

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«Это я вам абсолютно ответственно говорю. Потому только враги Украины и коллаборанты могут об этом говорить. Точка», — отметил экс-министр, говоря о возможности поставок воды в Крым.

Ранее действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с обеспечением Крыма водой.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил из-за перекрытия подачи пресной воды на полуостров подготовить иск к Украине в международные инстанции.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.

Северо-Крымский канал построили при СССР в 1961–1971 годах. Те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.

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