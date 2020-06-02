Украина не будет помогать России с вопросами водоснабжения Крыма

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается помогать России с водообеспечением Крыма.

Глава украинского внешнеполитического ведомства отметил, что страна внимательно следит за тем, что происходит на полуострове.

«Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая... Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта», — сказал Кулеба в эфире телепередачи «Свобода слова» на канале ICTV.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила в своем письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, что организация должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым. На сегодняшний день основным источником пресной воды для жителей полуострова является Северо-Крымский канал, отходящий от русла Днепра. Несмотря на это, после воссоединения Крыма с Россией власти Украины решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды. Поэтому депутат призвала мировое сообщество, ООН и Бачелет предпринять немедленные действия для предотвращения водной блокады.

28 мая сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец заявил, что рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством.

Хербст в ходе онлайн-конференции посоветовал Украине «сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма». Он добавил, что выступает за новые санкции против России.

6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.

Северо-Крымский канал построили при СССР в 1961–1971 годах. Те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.