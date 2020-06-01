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Поклонская обратилась в ООН из-за водной блокады Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Организация Объединенных Наций (ООН) должна осудить преступные действия украинских властей, которые в одностороннем порядке перекрыли поставку пресной воды в Крым. Об этом заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила в своем письме, адресованном верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

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Поклонская написала в обращении, что на сегодняшний день основным источником пресной воды для жителей полуострова является Северо-Крымский канал, отходящий от русла Днепра. Несмотря на это, после воссоединения Крыма с Россией власти Украины решили нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыть подачу воды. Поэтому депутат призвала мировое сообщество, ООН и Бачелет предпринять немедленные действия для предотвращения водной блокады.

«Государство — член ООН Украина лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья человека, а также экологии этой уникальной части юго-восточной Европы», — цитирует Поклонскую «РИА Новости».

Также она подчеркнула, что на территории полуострова проживает множество национальностей. Депутат считает, что действия украинских властей могут привести к настоящей гуманитарной катастрофе, сообщает телеканал «360». Поклонская отметила, что воды Днепра имеют международный характер, берут начало в России, а канал был построен во времена СССР силами советских граждан, пишет «Ридус».

Поклонская считает, что действия Киева наносят экологический ущерб. В результате водной блокады происходит опасное заболачивание и засоление почв и, как следствие, уничтожение многих видов флоры и фауны на территориях, прилегающих к каналу.

Она заключила, что действия Киева нарушают ряд международных правовых документов, в частности Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Международный пакт о гражданских и политических правах, пишет «Федеральное агентство новостей».

28 мая сопредседатель Ассамблеи славянских народов региона Роман Чегринец заявил, что рекомендации бывшего посла США на Украине Джона Хербста продолжить водную блокаду Крыма являются кощунством.

Хербст в ходе онлайн-конференции посоветовал Украине «сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма». Он добавил, что выступает за новые санкции против России.

6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается прекращать водную блокаду.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.

Северо-Крымский канал построили при СССР в 1961–1971 годах. Те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.

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