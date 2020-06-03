Цена нефти Brent превысила $40 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость североморской нефти марки Brent впервые с 6 марта, когда начался обвал котировок, поднялась выше $40 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 4:00 мск цена августовских фьючерсов на нефтяную смесь Brent достигла $40,2, прибавив 1,44%. Цена на нефть марки WTI с поставкой в июле выросла на 2,47% и достигла $37,7 за баррель.

В начале марта цены на нефть обрушились из-за сокращения мирового спроса. Причинами стали срыв сделки ОПЕК+ и сокращение спроса на фоне пандемии коронавируса. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.