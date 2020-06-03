В Петербурге загорелась квартира в многоэтажном доме

В Санкт-Петербурге в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Огонь вспыхнул на девятом этаже дома на Выборгском шоссе. Очевидцы сообщают в соцсетях о том, что из окон валит черный дым. По предварительным данным, пострадали несколько человек.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее, 2 июня, около 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании хостела на юго-востоке Москвы. Пожар начался вечером в столовой при магазине, расположенном на первом этаже здания. В целях безопасности эвакуировали постояльцев хостела на втором этаже. В результате ЧП никто не пострадал.