Один человек погиб в пожаре на западе Москвы

Возгорание произошло в квартире многоэтажного дома на западе Москвы, погиб один человек, сообщили в воскресенье, 31 мая, в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, 31 мая в 10:23 поступило сообщение о пожаре на Волынской улице. Пожар разгорелся на площади 10 кв. м в квартире на 6-м этаже 14-этажного жилого дома.

«Принятыми мерами в 10:37 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», — говорится в сообщении.

29 мая сообщалось, что в Хабаровском крае ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме, возникший в результате хлопка газовоздушной смеси. Пожарные эвакуировали восемь человек. Единственный пострадавший жилец был госпитализирован с ожогами в ЦРБ города Амурска.