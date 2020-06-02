В Ленинградской области ликвидировали горение гаражей и сараев

В поселке Рощино (Ленинградской область) пожарные ликвидировали открытое горение гаражей и сараев, сообщает пресс-служба МЧС России во вторник, 2 июня.

Сообщение о возгорании на улице Тракторная поступило днем во вторник, существовала угроза распространения огня на жилой дом. В 16:34 (мск) горение удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. м.

«В 17:30 мск объявлена ликвидация открытого горения на площади 2,5 тыс. кв. м», — сообщили ТАСС в ведомстве.

О погибших и пострадавших не сообщается.

Ранее в этот же день в городе Бирюсинске Иркутской области произошел пожар в бывшем гараже на закрытой территории на площади 800 кв. м. На месте происшествия работали 12 человек и три единицы спецтехники.