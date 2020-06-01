В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов

Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В результате возгорания, произошедшего накануне ночью, никто не пострадал. Площадь пожара составила 3 кв. м.

«Выборгский район, ул. Есенина, д. 5, городская многопрофильная больница № 2: на территории в рефрижераторе размером 2 на 6 м, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на площади 3 кв. м», ― цитирует ведомство «Интерфакс».

Как пишет «Фонтанка.ру», внутри сгоревшего контейнера могли находиться пять тел. Отмечается, что причина их смерти не была установлена, поэтому они считаются погибшими от коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге, по данным агентства, в конце апреля появились восемь мобильных холодильных установок для складирования тел умерших в медучреждениях. Сообщается, что рефрижераторы по назначению не используются, а подготовлены «для страховки».

12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошел пожар. Его очагом стал загоревшийся аппарат ИВЛ в отделении реанимации на шестом этаже больницы. По предварительной версии петербургских властей, причиной происшествия стало короткое замыкание.

В результате происшествия погибли пять человек — четверо мужчин и одна женщина, эвакуированы были 150 человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ст. 109 УК РФ).