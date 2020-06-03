В Москве из хостела эвакуировали около 70 человек из-за пожара

Около 70 человек эвакуировали из-за пожара в здании хостела на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС во вторник, 2 июня, сообщил источник в экстренных службах города.

Пожар вечером 2 июня начался в столовой при магазине, расположенном на первом этаже здания. В целях безопасности эвакуировали постояльцев хостела на втором этаже.

Загорелся электрокабель, а также столовое оборудование в столовой при супермаркете на Угрешской улице. По данным собеседника агентства, к настоящему времени возгорание ликвидировано. В результате ЧП никто не пострадал, пишет НСН.

Информацию о пожаре подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России. Площадь возгорания составила порядка 2 кв. м.

29 мая сообщалось, что в Тюмени около 200 человек эвакуировали из бизнес-центра «Парус» из-за пожара. Загорелась крыша бизнес-центра на площади 400 кв. м.