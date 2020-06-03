Роднина назвала дорогим удовольствием воспитание фигуристов-однодневок

Многократная олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина считает неправильным подход, когда спортсмен быстро выигрывает значимый титул и завершает карьеру. По мнению депутата Госдумы РФ, в таком случае страна теряет не только чемпиона, но и человека.

«Надо понимать: есть спортсмены с длинными карьерами, а есть — взяли, выскочили и тут же исчезли. Таких фигуристов было много. Это называется халиф на час. Могу только посочувствовать этим ребятам. Мы лучше понимали, как из спорта переходили в другую жизнь. Решение было не вынужденное, а осознанное. А когда люди задерживаются наверху на 3–4 года, то у меня возникает два вопроса: а) что с этими ребятами, с их психикой? б) а не слишком ли дорого для страны вырастить человека на два года?» — сказала Роднина в интервью газете «Спорт-Экспресс».

В качестве примеров десятикратная чемпионка мира и трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании назвала как российских, так и иностранных фигуристов: Алексея Урманова и Юлию Липницкую, Тару Липински и Сару Хьюз.

По словам Родниной, цена побед таких спортсменов слишком высока, после чего «мы теряем спортсмена, но и здорового человека». Экс-фигуристка уверена: нельзя всё измерять только золотом. «Зрители любят запоминающихся спортсменов, далеко не только победителей», — заметила она.

Роднина задалась вопросом, есть ли желание возобновить карьеру у Алины Загитовой. Фигуристка из группы Этери Тутберидзе выиграла все возможные титулы до своего 18-летия — стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой России, Европы и мира, а также победительницей финала «Гран-при». «Если она поставит перед собой такую задачу — то будет со своим тренером ее решать, но поставит ли — никто не знает», — подчеркнула специалист.

Роднина также напомнила, что в женском одиночном фигурном катании большое число претендентов на титулы, в основном из числа молодых звезд группы Тутберидзе. «Сейчас есть сильнейшая внутренняя конкуренция, тяжелая для этих девочек, и мне их по-своему очень жалко», — заметила эксперт. По ее мнению, крайне сложно выдерживать тренировки, выступления, психологическое давление в таком юном возрасте.

Прерванный соревновательный год стал первым полноценным на взрослом уровне для 15-летних Александры Трусовой и Анны Щербаковой и 16-летней Алены Косторной (возраст на момент начала сезона). Алина Загитова объявила о временном отказе от соревнований в декабре 2019 года.