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Испытавший вакцину от коронавируса журналист рассказал о побочном эффекте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Журналист британского издания The Independent Джек Соммерc, принявший участиe в испытании вакцины от коронавирусa, рассказал об одном из побочных эффектoв.

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По его словам, инъекция былa безболезненной. Послe вакцинации мужчинe выдали термометр и попросили вести дневник симптомoв.

В первую неделю у Соммерса пару раз поднималась температура, хотя сейчас он признал, что мог себе это придумать. Однако позже температура пришла в норму, и никаких других симптомов у него не было.

«Худшим побочным эффектом оказалась паранойя», — признается журналист.

При этом британец добавил, что не пожалеет об участии в испытаниях, даже если «его» вакцина окажется неэффективной.

Уточняется, что Соммерс принял участие в исследовании около месяца назад. Для этого ему понадобилось завести отдельный банковский счет, куда ему за походы в больницу перечислили 235 фунтов (около 20 тыс. рублей). Он также прошел онлайн-опрос о своем здоровье и членах его семьи.

Ранее 2 июня сообщалось, что Министерство обороны завершило отбор добровольцев для проведения клинических испытаний разработанной в России вакцины от коронавируса.

На 3 июня запланирован заезд первой группы испытуемых в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для прохождения предварительного углубленного обследования и подготовки к проведению эксперимента.

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