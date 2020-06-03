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Медицинские психологи оценили новые надбавки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Компенсационные выплаты клиническим психологам должны быть как минимум равны тем, что получают врачи — 80 тыс. рублей в месяц. Такое мнение в разговоре с «Известиями» высказал исполнительный директор Ассоциации медицинских (клинических) психологов Виталий Тарасов.

«Риск заражения очень высокий, среди членов ассоциации уже есть заболевшие. При этом нагрузка колоссальная. У лечащего врача буквально 10–15 минут на пациента и большой объем отчетной документации. А вот подробно расспросить этого пациента о переживаниях и помочь адаптироваться в непривычных условиях — это задача медицинского психолога. И когда психолог отработал с пациентами, он идет помогать самим медикам — им тоже нужна поддержка в новых условиях работы с рисками», — рассказал Виталий Тарасов.

Ранее «Известия» сообщали, что теперь компенсации за работу с больными коронавирусом начнут получать и медицинские психологи. Это следует из поправок, внесенных правительством в соответствующие постановления.

Подробности — в материале «Известий»:

Коронное расширение: медицинские психологи получат ковидные доплаты

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