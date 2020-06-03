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Правительство отказалось переносить сроки маркировки лекарств, обуви и сигарет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сроки обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет переноситься не будут. Запрет на оборот немаркированной продукции этих категорий вступает в силу 1 июля. Об этом «Известиям» сообщил участник прошедшего в конце мая совещания в кабмине. Информацию также подтвердил источник в правительстве.

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По словам собеседника, основными аргументами против переноса стали стабильная работа системы даже под серьезной нагрузкой, а также тот факт, что подавляющему большинству компаний удалось подготовиться в утвержденные законодательством сроки. В совещании принимали участие представители Минпромторга, Минздрава, Минсельхоза, Росздравнадзора, ФТС, Роспотребнадзора и оператора системы маркировки — Центра развития перспективных технологий («Оператор-ЦРПТ»).

Ранее ряд бизнес-организаций (например, Ассоциация производителей фармпрепаратов, а также Российская ассоциация электронных коммуникаций — РАЭК) просили предоставить несколько дополнительных месяцев на подготовку компаниям, не сделавшим это в срок. Главными рисками предприниматели называли задержку наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также перебои с поставками самого оборудования для маркировки из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Как пояснил источник, для представителей малого и среднего предпринимательства разработаны специальные форматы, которые не потребуют заметных инвестиций. В частности, уже создан сервис, упрощающий работу с маркировкой лекарств для МСБ. Небольшие организации смогут работать в системе через веб-интерфейс, а мобильное приложение сервиса заменит 2D-cканер. Так что предпосылки для переноса сроков маркировки отсутствуют, считают в кабмине.

Подробности — в эксклюзивном материале «Известий»:

Правила переноса: власти отказались откладывать маркировку обуви, лекарств и сигарет

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