Украинский военный признался в добровольном пересечении границы в Крыму

Украинский военный, задержанный за незаконное пересечение госграницы РФ в Крыму, признался, что сделал это добровольно и находился в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Кадры с задержанным распространила пресс-служба регионального погрануправления 2 июня.

«По дамбе добровольно пришел. Моя была инициатива, находился в состоянии алкогольного опьянения. К сотрудникам пограничной службы не имею никаких претензий», — сказал задержанный.

Нарушителем является гражданин Украины Добринский Евгений Викторович, 1992 года рождения, военнослужащий 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Известно, что мужчина находился в трехмесячной командировке на границе с Крымом на охране железнодорожного моста и дамбы.

Во время задержания при нем не оказалось документов, удостоверяющих личность, однако было обнаружено и изъято вещество, которое, предположительно, является наркотиком. Вещество отправлено на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

В апреле ФСБ задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Задержанными оказались гражданка России — военнослужащая Вооруженных сил РФ и гражданин Украины. Их деятельность была направлена на совершение террористических актов на территории РФ и похищение информации, содержащей гостайну. Их куратором был начальник подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов.