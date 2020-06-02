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В Крыму за незаконное пересечение границы задержали украинского военного

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Фото: РИА Новости/ФСБ России/СК РФ
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В Крыму пограничники задержали украинского военного, который незаконно пересек государственную границу России, сообщила пресс-служба Федеральной службы безопасности (ФСБ) во вторник, 2 июня.

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«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в РФ задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, нарушителем оказался военнослужащий вооруженных сил Украины Добринский Е.В. 1992 года рождения. Во время досмотра у него было обнаружено и изъято вещество, которое предположительно является наркотиком. Его отправили на экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»). Нарушителю грозит штраф в размере до 200 тыс. рублей либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

В марте трое жителей Крыма нарушили карантин и попытались выехать на Украину, однако были задержаны на границе. Сотрудники Роспотребнадзора и МВД провели комплекс мероприятий по локализации этих граждан.

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