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Более 200 нарушителей привлекли к ответственности за рубки леса в Приангарье

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В Иркутской области за незаконные рубки леса привлекли к ответственности 202 нарушителя. Об этом и. о. министра лесного комплекса региона Дмитрий Петренев рассказал 2 июня.

Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства области, по словам министра, концентрация незаконных рубок леса часто наблюдается около пунктов приемки и отгрузки древесины. Например, в Тайшетском районе в восьми населенных пунктах работают 16 организаций по приемке древесины. При этом у большинства из них один владелец.

Рядом с пунктами сотрудники МЧС находили незаконные вырубки. Лес сдавался тут же по поддельным документам.

Подобного рода мошенничества выявляют с помощью электронного учета объемов заготавливаемой древесины и выездов на пункты ее приема и отгрузки. Кроме того, со спутников ведется мониторинг лесного фонда.

За первые пять месяцев этого года количество незаконных вырубок в Приангарье сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем нелегально заготовленной древесины снизился на 47%, сумма причиненного ущерба – на 52,5%.

Между тем, начальники лесничеств подали в правоохранительные органы 29 заявлений о поджогах в лесах. По словам Петренева, ситуация с лесными пожарами в регионе стабилизировалась.

«Далее мы должны понимать, сколько лесных пожаров возникло из-за попыток скрыть улики на местах незаконных рубок. Даю министерству лесного комплекса неделю, чтобы совместно с филиалом федерального учреждения «Рослесинфорг», ведущим дистанционный мониторинг, проанализировать взаимосвязь пожаров и незаконных заготовок древесины», - заявил министр и добавил, что полученные материалы нужно передать в правоохранительные органы.

Ранее 2 июня сообщалось, что в Хабаровском крае таможенники выявили контрабанду леса на 204 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено семь уголовных дел

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