Семь уголовных дел возбудили по факту контрабанды леса в Хабаровском крае

В Хабаровском крае таможенники выявили контрабанду леса на 204 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено семь уголовных дел, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе таможни.

Как рассказала начальник отдела дознания таможни Татьяна Комарова, незаконный экспорт древесины в Китай осуществлял житель Хабаровска от лица двух коммерческих организаций. Директорами этих фирм числились подставные лица, а злоумышленник осуществлял свою деятельность по доверенности.

Объем незаконно вывезенной древесины составил свыше 32 тыс. кубометров. При этом добычей злоумышленника являлись ценные породы дерева – дуб монгольский и ясень маньчжурский. Сумму ущерба оценили в более чем 204 млн рублей.

По факту контрабанды лесоматериалов возбуждено семь уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере».

Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

В мае сообщалось, что в Хабаровском крае суда ожидает группа «черных лесорубов». Они вырубали деревья на территории района им. Лазо и Хабаровского района. Ущерб составил почти 1 млн рублей.