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В офисе Зеленского назвали условие для нового обмена удерживаемыми лицами

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Фото: REUTERS/Sergey Dolzhenko
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Дальнейшие обмены удерживаемыми лицами Киева с Донбассом и Москвой возможны после получения представителями Международного комитета Красного Креста (МККК) доступа к этим людям. Позицию Украины озвучил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с внешнеполитическим советником канцлера Германии Яном Хекером 2 июня.

«Для разблокировки дальнейших взаимных обменов представители МККК должны получить доступ к лицам, незаконно удерживаемым в ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. — Ред.), а также в Крыму и в Российской Федерации», — сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

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Также в ходе встречи Ермак заявил о поддержке Украиной скорейшего выполнения договоренностей парижского саммита «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция). Основным условием для продвижения процесса урегулирования ситуации в Донбассе Ермак назвал прекращение обстрелов.

Примечательно, что в Минских соглашениях прописан обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех» без каких-либо дополнительных условий. По итогу встречи лидеров стран «четверки» было отмечено, что МККК и другим международным организациям будет предоставлен полный доступ к удерживаемым лицам. В ответ в МККК заявили, что готовы стать нейтральным посредником при процессе обмена в Донбассе.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Москва ведут переговоры по вопросу обмена удерживаемыми лицами после окончания пандемии коронавируса. В апреле состоялся обмен между Киевом и Донбассом.

В конце апреля прошли онлайн-переговоры глав МИД «нормандского формата». По их итогам в Кремле заявили об отсутствии прогресса в выполнении договоренностей по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Отмечалось, что у Москвы есть однозначная позиция по разрешению данного конфликта — это соблюдение и выполнение Минских соглашений.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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